Simbolotto estrazione di oggi 5 maggio 2026 | Lotto

Nella serata di oggi, 5 maggio 2026, alle ore 20 si svolge l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto che si tengono quattro volte alla settimana, con appuntamenti programmati per martedì, giovedì, venerdì e sabato. L’estrazione si svolge come di consueto e viene trasmessa in diretta per consentire ai giocatori di conoscere i risultati immediatamente dopo l’estrazione.

Estrazione Simbolotto di oggi, 5 maggio 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 5 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di maggio la ruota associata al gioco è quella di Milano. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 5 maggio 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 5 Febbraio 2026

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