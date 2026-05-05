Sicurezza smart | bundle Blink a 47,99€ con Outdoor 4 e Mini 2K+

È disponibile un bundle di dispositivi di sicurezza smart a 47,99 euro, comprendente una telecamera esterna e una Mini 2K+. La dotazione non include memoria locale, il che influisce sul costo complessivo del sistema. Alcune funzioni più avanzate, come la registrazione continua e l’archiviazione su cloud, richiedono un abbonamento mensile. Questi aspetti sono importanti da considerare per chi valuta l’acquisto di un sistema di videosorveglianza intelligente.

? Cosa scoprirai Come influisce l'assenza di memoria locale sul costo totale del sistema?. Quali funzioni avanzate richiedono obbligatoriamente un abbonamento mensile?. Perché la risoluzione 2K della Mini potrebbe sovraccaricare il tuo Wi-Fi?. Come distinguere tra il rilevamento persone e quello veicoli nei modelli?.? In Breve Blink Outdoor 4 garantisce autonomia fino a 2 anni con due pile AA. Mini 2K+ offre risoluzione 2560×1440 pixel e visione notturna a colori. Sync Module Core gestisce fino a 10 telecamere senza archiviazione locale microSD. Blink Mini Pan-Tilt costa 19,99 euro con rotazione orizzontale fino a 350 gradi. Amazon ha ridotto drasticamente i prezzi dei sistemi di sorveglianza Blink oggi, 5 maggio 2026, proponendo un bundle che combina la versione Outdoor 4 con la Mini 2K+ a soli 47,99 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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