Una videocamera di sorveglianza smart è stata proposta su una piattaforma di vendita online al prezzo di 39,99 euro, rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Si tratta di un modello noto come Blink Outdoor 4, che ha raggiunto il suo costo più basso mai registrato. La promozione rende il prodotto accessibile a circa la metà del prezzo iniziale.

La videocamera Blink Outdoor 4 è disponibile su Amazon a 39,99€, un prezzo che rappresenta il minimo storico e taglia a metà il costo di listino originale di 79,99€. Questa opportunità rende l’acquisto di un sistema per monitorare ingressi, giardini o l’interno della casa molto più accessibile. Il dispositivo si distingue per una semplicità d’uso immediata, permettendo un montaggio rapido in pochi minuti e una gestione remota priva di complicazioni tecniche. Evoluzione tecnica e intelligenza della sorveglianza. L’aggiornamento tecnologico di questa versione si concentra sulla precisione visiva. Il sensore è stato potenziato per offrire immagini più nitide, un miglioramento che riguarda sia la luce diurna che le riprese notturne grazie a una visione a infrarossi più raffinata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza smart a 39,99€: Blink Outdoor 4 al minimo storico

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