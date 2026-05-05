In Sicilia, sono stati rafforzati i controlli nei boschi attraverso l’arrivo di nuovi addetti e programmi di formazione specifica. Questi rinforzi saranno coordinati con i volontari della Protezione Civile per garantire una presenza più efficace durante le operazioni di tutela e prevenzione degli incendi boschivi. La collaborazione tra le due parti mira a migliorare la sorveglianza e la gestione delle aree verdi della regione.

? Cosa scoprirai Come verranno coordinati i nuovi forestali con i volontari della Protezione Civile?. Chi sono i 46 nuovi operatori pronti a intervenire nei boschi?. Quali competenze tecniche riceveranno i soccorritori per affrontare l'estate siciliana?. Come cambierà la sicurezza dei centri abitati vicino alle aree verdi?.? In Breve 46 nuovi operatori del Corpo forestale hanno concluso l'addestramento specialistico.. Formazione tecnica per i volontari della Protezione civile in vista dell'estate.. Integrazione operativa tra volontari e nuovi professionisti per la sicurezza territoriale.. Strategia di presidio per proteggere i centri abitati dai picchi di calore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, nuovi rinforzi e formazione per difendere i boschi

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