Si presenta il libro ' Muoviamoci Staffetta partigiana per un' altra Europa

Verrà presentato il libro “Muoviamoci. Staffetta partigiana per un'altra Europa” l’8 maggio alle 18 presso il Centro per la pace di via Andrelini 59. L’evento prevede la lettura di estratti e una discussione con l’autore. La pubblicazione si concentra sulla storia della resistenza partigiana e sul ruolo delle staffette durante il periodo della seconda guerra mondiale. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire aspetti storici e culturali legati a quel periodo.