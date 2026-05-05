Una donna ha chiesto se è sicuro consumare kefir e kombucha durante la gravidanza. La sua domanda nasce dal fatto che beva regolarmente queste bevande per il benessere intestinale e ora desidera sapere se rappresentano un rischio per il feto. La conversazione si concentra sull'uso di queste bevande in gravidanza e sulla loro sicurezza, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Salve dottoressa, io bevo regolarmente kefir e kombucha per la mia salute intestinale. Ho scoperto da poco di essere incinta, e quindi volevo chiederle se sono bevande sicure per la salute del feto. In alternativa, quali alimenti o bevande fermentate posso integrare per supportare l’intestino? Grazie mille. Buongiorno signora, per quanto riguarda il kefir occorre sapere la modalità di produzione. Non vi è alcuna controindicazione per quello industriale in quanto pastorizzato. Per quello fatto in casa invece occorre maggior cautela per il rischio contaminazione batterica. Pertanto sarebbe meglio evitare. Stessa cosa vale per il kombucha....🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Si possono bere kefir e kombucha in gravidanza?”

Notizie correlate

Kefir o kombucha? Le differenze e quale è migliore per teKefir e kombucha sono due prodotti ormai entrati a pieno titolo nell'alimentazione quotidiana di milioni di italiani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ho risolto il mio problema del reflusso comprando un prodotto che si trova in qualsiasi supermercato; Cistite ricorrente: i 5 alimenti che aiutano la vescica a difendersi meglio; Ecco le bevande che un gastroenterologo consiglia per un fegato sano.

Kefir d’acqua, la bevanda fermentata che piace all’intestinoLeggero, frizzante e naturalmente probiotico, il kefir d’acqua sta conquistando sempre più spazio nelle abitudini di chi cerca un’alternativa salutare alle bevande zuccherate o al classico kefir di ... dilei.it

Kefir o kombucha? Le differenze e quale è migliore per teSono entrambe bevande fermentate ricche di probiotici, ma con importanti differenze sotto il profilo nutrizionale ... msn.com

Colazioni settimana Sì, bere succhi fatti con frutta può essere benefico per la salute, specialmente se si tratta di succhi 100% frutta senza zuccheri aggiunti. I succhi di frutta possono fornire vitamine, minerali e antiossidanti, che possono aiutare a rafforzare il - facebook.com facebook