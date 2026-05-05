Sgomberata la tendopoli delle scale di Montesanto blitz di polizia e vigili | assistenza per i clochard

questa mattina le forze dell'ordine, insieme ai vigili e a personale di Asìa, hanno sgomberato la tendopoli situata alle scale di Montesanto. l’intervento ha visto la presenza di diverse forze di polizia e di operatori di servizio pubblico. subito dopo lo sgombero, sono stati forniti servizi di assistenza ai clochard presenti nella zona. l’area è stata ripulita e messa in sicurezza.

Sgomberata questa mattina la tendopoli delle scale di Montesanto. Operazione di Polizia, vigili e Asìa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna Leggi anche: Bonificate le scale di Montesanto Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna. Madrid: Situazione insostenibile. FdI: Vittoria nostra e dei cittadini; Sgombero della tendopoli all’Annunziata di Bologna: il futuro delle persone senza dimora; Bologna, sgomberata una tendopoli sotto il portico della Santissima Annunziata; Bologna, sgomberata la tendopoli sotto il portico all'Annunziata. L'assessora Madrid: Accolti in strutture comunali, c'è chi soffia sul fuoco e chi lavora per la coesione. Bologna, sgomberata la tendopoli sotto il portico all'Annunziata. L'assessora Madrid: «Accolti in strutture comunali, c'è chi soffia sul fuoco e chi lavora per la coesione»L'intervento della polizia locale per liberare il portico dalle tende e i materassi: nelle scorse settimane la polemica con il centrodestra ... corrieredibologna.corriere.it Sgomberata una tendopoli sotto il portico di una chiesa a BolognaPolizia e polizia locale hanno sgomberato all'alba la tendopoli di senzatetto che da alcuni mesi occupava il portico del complesso della Santissima Annunziata, a due passi dal centro storico, subito f ... ansa.it Sgombero area ex SLOI a Trento: rimosse strutture abusive e rafforzata la sicurezza A Trento, sgomberata l’area ex SLOI con il supporto delle forze dell'ordine, rimosse le strutture abusive e potenziata la recinzione per evitare future invasioni. #notizie #new - facebook.com facebook Sgomberata una tendopoli sotto il portico di una chiesa a Bologna. L'accampamento era finito al centro di discussioni e polemiche #ANSA x.com