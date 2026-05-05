Sfruttamento delle badanti | arriva una condanna di 2 anni e 8 mesi

Un processo riguardante lo sfruttamento di badanti si è concluso con una condanna a due anni e otto mesi di reclusione, oltre a un’ammenda di oltre 17.000 euro. La sentenza riguarda una donna chiamata in causa nel procedimento di primo grado. La decisione è stata emessa in seguito al giudizio sull’accusa di sfruttamento e violazioni legali legate alla tutela delle lavoratrici domestiche.

Si è concluso con una condanna a due anni e otto mesi, e un’ammenda di oltre 17mila euro, il processo di primo grado nei confronti di Francesca Fraiese. La 51enne, ex amministratrice delle cooperative ‘Angeli azzurri’ e ‘Nuovi angeli’, è stata ritenuta colpevole dello sfruttamento di diciannove.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate “Badanti sfruttate”, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per l’amministratrice delle coopBologna, 21 aprile 2026 – “Badanti sfruttate”, la Procura, con la procuratrice aggiunta Morena Plazzi, ha chiesto di condannare a 3 anni e 6 mesi -...