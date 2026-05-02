Cassazione annulla per la seconda volta la misura cautelare contro Santoli

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato nuovamente l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva imposto a Gerardo Santoli il divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire cariche nelle persone giuridiche. Questa decisione rappresenta il secondo annullamento della misura cautelare nei confronti del soggetto.

NAPOLI – La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato per la seconda volta l'ordinanza con cui la decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli aveva imposto a Gerardo Santoli il divieto di esercitare attività d'impresa e di ricoprire uffici direttivi nelle persone giuridiche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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