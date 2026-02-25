Sorpreso con il coltello nell' abitacolo | denunciato automobilista

Ieri pomeriggio 24 febbraio in via Previtali ad Abano Terme i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un mezzo di grossa cilindrata. Nei guai è finito un tunisino di 25 anni. Sequestrata l'arma con una lama di 9,5 centimetri In auto con il coltello, denunciato. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Abano Terme hanno denunciato un cittadino tunisino di 25 anni residente in provincia, ritenuto responsabile dei reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel primo pomeriggio di ieri 24 febbraio l’equipaggio, durante un controllo alla circolazione stradale, ha intercettato un’auto di grossa cilindrata in transito in via Previtali ad Abano Terme. Gli operatori hanno deciso di imporre l'alt al conducente per effettuare gli opportuni accertamenti. Durante il controllo, l’attenzione dei militari è stata attirata da un dettaglio nell'abitacolo: appoggiato sul sedile del conducente è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri, di cui 9,5 di lama. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Giovane sorpreso con un coltello, denunciato a IschiaUn giovane di 18 anni è stato denunciato dalla polizia a Ischia dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello di circa 20 centimetri.

Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciatoUn uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato con un coltello in tasca durante un controllo dei carabinieri a Città di Castello.

Temi più discussi: Al ladro: sorpreso a rubare una bici minaccia i condomini con un coltello; Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciato; Sorpreso mentre gira per strada con un coltello, denunciato; Sorpreso a scuola con un coltello nello zaino: denunciato 17enne a Napoli.

Egiziano sorpreso con la droga e un coltello: denunciatoNella serata di venerdì, intorno alle 22, una pattuglia della squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha sorpreso in viale Spagna un giovane egiziano di 20 anni, che dopo ... ciociariaoggi.it

Sorpreso con due grossi coltelli davanti casa: denunciato a CataniaÈ stato sorpreso sotto casa con due grossi coltelli da cucina in mano, in evidente stato confusionale, mentre farfugliava frasi senza senso. L’uomo, un nigeriano di 28 anni, è stato fermato e denuncia ... catanianews.it

Un 18enne con precedenti viene denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso con un coltello multiuso non giustificato. - facebook.com facebook