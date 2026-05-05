Le politiche di coesione europea stanno investendo nelle scuole per migliorare le strutture e introdurre tecnologie innovative. Nelle scuole di molte zone, sono stati realizzati laboratori digitali e installati pannelli solari sui tetti. Questi interventi mirano a creare ambienti scolastici più moderni e sostenibili, con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la partecipazione degli studenti. Le iniziative sono parte di un piano più ampio per rafforzare le connessioni tra diverse comunità.

Immagina una scuola senza banchi vecchi, con laboratori digitali, pannelli solari sul tetto. Non è fantascienza: è quello che le politiche di coesione europea stanno rendendo reale, anche nel tuo quartiere. Le politiche di coesione sono azioni finanziate dall’ Unione Europea per ridurre le differenze tra regioni ricche e povere del continente. L’obiettivo è questo: pari opportunità per tutti i cittadini, ovunque nascano. Nessuno deve restare indietro. I fondi funzionano come un salvadanaio comune: ogni Paese contribuisce in base al proprio reddito e le risorse vanno dove servono di più. Per il 2021-2027, l’Europa ha stanziato 528 miliardi di euro, di cui 73 per l’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Servono ponti anziché muri. Politiche di coesione a scuola

Notizie correlate

Ondata di cedimenti assurdi: da muri video a ponti distrutti? Cosa sapere Crolli strutturali e guasti meccanici colpiscono Las Vegas e diverse infrastrutture pubbliche.

Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella...