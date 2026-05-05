Servono più o meno parcheggi per Non morire di traffico ? Un convegno proverà a risolvere il dilemma

Da anconatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona si sta discutendo sulla quantità di parcheggi necessari in città, considerando aspetti come l’ambiente e la qualità dell’aria. Un convegno si terrà per analizzare come gestire al meglio le aree di sosta, con l’obiettivo di ridurre traffico, code e congestioni causate dai veicoli in transito. La discussione si focalizza sulle soluzioni pratiche da adottare per migliorare la viabilità urbana.

ANCONA – Per la città di Ancona servono più o meno parcheggi, tenendo in considerazione fattori come l’ambiente e la qualità dell’aria, al fine di ridurre code, file e intasamenti vari formati dalle auto mentre girano per giungere a destinazione? "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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