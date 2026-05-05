Servono più o meno parcheggi per Non morire di traffico ? Un convegno proverà a risolvere il dilemma

A Ancona si sta discutendo sulla quantità di parcheggi necessari in città, considerando aspetti come l’ambiente e la qualità dell’aria. Un convegno si terrà per analizzare come gestire al meglio le aree di sosta, con l’obiettivo di ridurre traffico, code e congestioni causate dai veicoli in transito. La discussione si focalizza sulle soluzioni pratiche da adottare per migliorare la viabilità urbana.

ANCONA – Per la città di Ancona servono più o meno parcheggi, tenendo in considerazione fattori come l’ambiente e la qualità dell’aria, al fine di ridurre code, file e intasamenti vari formati dalle auto mentre girano per giungere a destinazione? "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Backup di WhatsApp sempre più pesanti? Ecco come l’app proverà a risolvereLa gestione dei backup di WhatsApp sta diventando un problema sempre più diffuso. Ex Mercati generali, meno parcheggi e più alberi: come cambia il piano dopo le proposte dei residentiIl Comune di Roma lavora per integrare le proposte arrivate dai cittadini al progetto di riqualificazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aule dedicate a studenti con disabilità. La ricerca dell’Osservatorio Scolastico AIPD; Cresce l’utilizzo della tecnologia, ora servono le competenze; Tumori, Aifa approva la formulazione sottocutanea e tre nuove indicazioni terapeutiche di nivolumab; Nasce in Calabria la prima AI con l’etica by design, si chiama Colnissar. Ma servono più o meno carceri?Sono passati 13 anni da quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) condannò l’Italia per trattamenti disumani e degradanti a causa del sovraffollamento carcerario, ma le cose paiono ... ilmattino.it L'editoriale/Ma servono più o meno carceri?Sono passati 13 anni da quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) condannò l’Italia per trattamenti disumani e degradanti a causa del sovraffollamento carcerario, ma le cose paiono ... ilmessaggero.it Se ti dicessi che queste sono cotolette di ricotta e… servono solo 2 ingredientiEcco come farle in friggitrice ad aria, forno o padella qui sotto https://blog.giallozafferano.it/lemillericettedivale/ricetta-cotolette-di-ricotta-in-friggitrice-ad-aria/ #friggitriceadaria #le - facebook.com facebook Bilancio positivo a @comuneferentino : ora servono scelte concrete per valorizzare il #personale. Con il “Decreto PA” ci sono tutte le condizioni per incrementare il fondo decentrato. I #lavoratori meritano coerenza con i risultati ottenuti. #ilmiolavorovale x.com