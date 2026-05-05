Servizi | inaugurato il punto prestito Sms BiblioMare a Marina di Pisa

È stato inaugurato il nuovo punto prestito Sms BiblioMare a Marina di Pisa, inserito tra le attività del progetto. Questa iniziativa si inserisce nel calendario di eventi del ‘Maggio dei libri’, promosso dal Comune di Pisa, in occasione della Giornata mondiale del libro. La struttura offre ai cittadini la possibilità di prendere in prestito libri, contribuendo alle attività culturali in programma.

Proseguono le iniziative del ‘Maggio dei libri’, il calendario di incontri ed eventi promossi dal Comune di Pisa in occasione della Giornata mondiale del libro. Nella mattinata di martedì 5 maggio è stato inaugurato il nuovo punto di prestito librario Sms BiblioMare, all’interno dell’ufficio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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