Il Governo a Senigallia – Per il turismo tutto l’anno Il ministro Gianmarco Mazzi arriva in città

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi arriverà a Senigallia per supportare ufficialmente la candidatura di Massimo Olivetti a sindaco della città. La visita si svolgerà nel quadro delle iniziative per promuovere il turismo durante tutto l’anno. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’arrivo o sugli eventi che lo accompagnano è stato comunicato. La presenza del ministro è prevista nel corso delle prossime settimane.

SENIGALLIA – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi sarà a Senigallia per sostenere la candidatura di Massimo Olivetti a sindaco della città.L’appuntamento, rende noto il coordinatore provinciale di Fratelli D’Italia, onorevole Carlo Ciccioli, è per mercoledì 6 maggio alle 13 allo Chalet People.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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