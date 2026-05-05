Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno annunciato di aver lasciato insieme il programma. Recentemente, i due hanno condiviso sui social network alcune dichiarazioni che sembrano essere una risposta a commenti o situazioni precedenti. La loro uscita dal programma è stata confermata attraverso comunicazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulla relazione o sulle motivazioni.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono usciti ufficialmente come coppia da Uomini e Donne dove hanno rivelato la loro versione dei fatti. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato i due quando li hanno visti scendere mano nella mano vestiti elegantemente. I due opinionisti hanno accusato l'uomo di aver preso in giro Simona Cannata e di volerci vedere chiaro in questa storia. In particolare, Gianni Sperti ha preso le difese della dama, che non ha perso tempo smentendo quanto detto da Sebastiano. Simona non crede sia possibile che Sebastiano abbia deciso di trasferirsi in Toscana da Elisabetta e cambiare vita. Tina Cipollari ha rincarato la dose, invitando la coppia ad uscire da Uomini e Donne senza neppure ballare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante, frecciatina social dopo l’uscita da Uomini e Donne

Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante Un Colpo di Scena a Uomini e Donne

Notizie correlate

Elisabetta Gigante torna sui social dopo l’uscita da Uomini e Donne con Sebastiano MignosaElisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa ufficializzano la loro relazione dopo Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa in ospedale: messaggio per Elisabetta?Momento delicato per Sebastiano Mignosa, discusso volto del trono over di Uomini e Donne.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Uomini e Donne: Elisabetta e Sebastiano convivono, scoppia la bufera in studio; Uomini e Donne, Sebastiano va da Elisabetta 48 ore dopo l'uscita con Simona: Il cuore mi porta da lei; Uomini e Donne, l'opinione della puntata: dubbi e accuse a Elisabetta e Sebastiano, la loro versione non regge; Uomini e Donne anticipazioni: caos in studio per Elisabetta e Sebastiano, fidanzamenti e colpi di scena dal 4 all’8 maggio.

Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, frecciatine dopo l’addio a Uomini e Donne | Sui social…Dopo la puntata di Uomini e Donne in cui hanno annunciato il fidanzamento, Elisabetta Higante e Sebastiano Mignosa lanciano frecciatine sui social. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano sotto attacco: la risposta agli hater sorprende tuttiUomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano sotto accusa: la risposta agli hater dopo le polemiche con Tina e Gianni ... ilvicolodellenews.it

Preferisco noi ai contenuti vuoti di chi parla per fare fiato alla bocca”. Così Elisabetta Gigante ha risposto su Instagram dopo la tempesta scoppiata in studio a Uomini e Donne. La conferma della sua storia con Sebastiano Mignosa ha acceso subito le polemich - facebook.com facebook