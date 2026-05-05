Scoperta in Grecia la falena Papa Leone | è bellissima e vive sulle Montagne Bianche Le ragioni del nome

I ricercatori hanno scoperto sulle Montagne Bianche dell'isola di Creta (Grecia) una nuova e bellissima specie di falena, che hanno deciso di chiamare "falena Papa Leone", in omaggio al Pontefice. Le ragioni del nome.🔗 Leggi su Fanpage.it

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