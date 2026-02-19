Il Bagno Kamala chiude dopo 25 anni, a causa delle nuove norme europee sulla Bolkestein. La titolare, Maria Rossi, ha deciso di smettere per non affrontare le continue complicazioni burocratiche e i costi crescenti. La sua cucina di pesce semplice e i momenti condivisi con i clienti hanno reso il locale un punto di riferimento per molti. Le tavole da surf, sempre pronte sulla spiaggia, rappresentano un ricordo di un modo di vivere libero e genuino. Ora, il tratto di spiaggia si appresta a cambiare volto.

La mitica cucina di pesce casereccia, le tavole da surf impilate sempre pronte ad entrare in acqua alle prime onde, il clima familiare. Se ne va un’altra istituzione del nostro litorale: il Bagno Kamala di Punta Marina. Antonella Tondo lo ha avviato nel 2000 e per 25 anni lo ha condotto insieme ai due figli, ma da quest’anno lo cede a terzi in gestione (gli ex affittuari del Federico). Il motivo? "Troppa incertezza della Bolkestein e un po’ di rabbia". Tondo, lascia la gestione del suo Kamala. Come si sente? "Ho il cuore spezzato. Abbiamo lavorato tanto per dare vita a quel luogo. Lo abbiamo costruito mattone su mattone, ma adesso con la Bolkestein ci sentiamo veramente offesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Addio Bagno Kamala. La titolare si arrende dopo 25 anni: "Incubo Bolkestein"

