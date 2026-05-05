Le strade che attraversano Monteduro e Terminaccio sono al centro di un’allerta crescente a causa di schianti e pericoli legati alla sicurezza. Il Comune di Castelnovo Monti ha avviato un’azione con l’Anas per intervenire sulla messa in sicurezza dei due abitati, situati lungo la statale 63 del Valico del Cerreto, che presenta rischi costanti per i residenti e i passanti.

Un impegno concreto al Comune di Castelnovo Monti con l’Anas per la messa in sicurezza degli abitati di Monteduro e Terminaccio, entrambi attraversati dalla statale 63 del Valico del Cerreto e costantemente a rischio. La richiesta è del consigliere comunale di minoranza Mattia Casotti il quale precisa: "In questo ponte del 1° Maggio, come in tante altre occasioni, purtroppo la Statale e le strade d’Appennino hanno registrato numerosissimi incidenti in cui sono rimasti coinvolti diversi motociclisti. Non esiste fare di tutta l’erba un fascio, ci sono incoscienti in ogni categoria. Occorre rilevare però che tanti paesi sono attraversati da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianti sulle strade, è allerta vera: "Sos a Monteduro e Terminaccio"

Notizie correlate

Leggi anche: Raffica di schianti sulle strade reggiane

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Schianti sulle strade, è allerta vera: Sos a Monteduro e Terminaccio; Motociclista esce di strada con la Harley Davidson e si schianta in un campo: morto sul colpo; Strade, è già allarme rosso moto. Quattro incidenti: pioggia di feriti. All’alba uno schianto anche in auto; Doppio schianto nella notte ed all'alba sulle strade: paura e danni. Ed a Turate un incendio distrugge un'auto in sosta.

Schianto terribile sulla statale, auto contro moto: coinvolti anche due bambiniGrave incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada statale ... thesocialpost.it

Perde il controllo della Harley Davidson e si schianta fuori strada: morto sul colpoMONASTIER DI TREVISO – Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, in seguito a un grave incidente avvenuto a Monastier. Secondo le prime informazioni, l’uomo ... nordest24.it

Un altro incidente mortale alla Baraggia di Suno, già teatro di tragici schianti in passato. Questa volta però non ci sono state auto coinvolte, un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muro di una casa perdendo la vita sul col - facebook.com facebook