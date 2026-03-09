Stamattina alle otto sulla Provinciale 46 a Rolo si è verificato uno scontro frontale tra due auto, in un momento di forte nebbia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei conducenti.

Reggio Emilia, 9 marzo 2026 - Lunga serie di incidenti sulle strade reggiane. Stamattina verso le 8 i soccorsi sono intervenuti sulla Provinciale 46 a Rolo, all’altezza della zona industriale del paese, per uno scontro frontale tra due auto, in un momento in cui nella zona c’era una fitta nebbia. Sono rimaste ferite due donne. A bordo di una Fiat Panda si trovava una ragazza 18enne residente a San Benedetto Po, nel Mantovano, mentre su una Fiat Cinquecento viaggiava una donna di 58 anni di Rio Saliceto, diretta al lavoro verso Reggiolo. L’impatto è stato violento. Sono arrivate le ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Reggiolo, oltre all’autoinfermieristica e ai vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di schianti sulle strade reggiane

