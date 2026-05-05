Scappa all’alt e finisce in cella | Senza patente

Nella tarda notte di ieri, alle tre, lungo via Farini all'incrocio con via Maciachini, una pattuglia della polizia locale ha notato un motorino privo di targa condotto da un uomo con un casco bicolore nero e giallo. Quando gli agenti gli hanno intimato l'alt, l’uomo ha ripetutamente detto di non voler fermarsi, cercando di allontanarsi. Alla fine, è stato fermato e condotto in commissariato, dove è emerso che guidava senza patente.

"Lasciatemi stare, non mi fermo". Ore 3 di ieri, via Farini angolo Maciachini. Gli agenti di una pattuglia del Nucleo problemi del territorio della polizia locale notano un motorino senza targa guidato da un uomo che indossa un casco bicolore nero e giallo. I ghisa decidono di fermarlo per controllare il veicolo, ma il conducente ignora l’alt imposto con la paletta d’ordinanza: "No, non mi fermo", urla prima di imboccare contromano via Bassi. L’ inseguimento scatta in quel momento: gli agenti attivano sirena e lampeggiante e iniziano a tallonare il motorino, che percorre via Nava e poi sale sul marciapiedi. I vigili riescono per la seconda volta ad affiancare lo scooter, ma A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scappa all’alt e finisce in cella: "Senza patente" In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Leggi anche: Scappa all’alt della polizia con un’ascia nell’auto e senza assicurazione: denunciato e patente ritirata Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casalmaggiore: ubriaco al volante, scappa all’alt dei Carabinieri e finisce fuori strada; Scappa dai carabinieri e finisce nel fosso: arrestato 18enne su uno scooter rubato e senza patente; Ardea, a bordo dello scooter non si ferma all'alt: arrestato per fuga pericolosa. Rischia fino a 5 anni; Non si ferma all’alt dei carabinieri, la fuga termina con un incidente. Scappa all’alt e finisce in cella: Senza patenteLasciatemi stare, non mi fermo. Ore 3 di ieri, via Farini angolo Maciachini. Gli agenti di una pattuglia del ... ilgiorno.it Arese, scappa all’alt dei carabinieri e nella fuga investe un militare. Nell’auto 14 dosi di cocainaScappa da un controllo dei carabinieri, urta violentemente un carabiniere e finisce la sua folle corsa contro la vettura dei militari. Un marocchino di 25 anni è finito in manette con l'accusa di ... ilgiorno.it Ma dove scappa quella dietro! #GialappaShow - facebook.com facebook “Ho gridato: scappa. Poi l’ho visto volare”. Il racconto del testimone della morte di Antony Josue roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com