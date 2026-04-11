Buguggiate violento scontro tra furgone e bici | due feriti gravi

Nella mattina di venerdì 10 aprile, a Buguggiate, si è verificato un incidente tra un furgone di Poste Italiane e una bicicletta. L'impatto è stato violento, risultando in due persone ferite gravemente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un violento impatto tra un mezzo di consegna di Poste Italiane e una bicicletta ha scosso la tranquillità di Buguggiate nella tarda mattinata di venerdì 10 aprile. L’incidente, avvenuto intorno alle 12:20 in via Isonzo all’altezza del numero civico 33, ha coinvolto due persone, un uomo di 50 anni e una donna di 59, che hanno riportato ferite con codici di urgenza rosso e giallo. L’intervento dei soccorsi e la dinamica del sinistro. Le squadre della Soreu dei Laghi si sono attivate immediatamente per gestire la complessità dell’emergenza, coordinando diversi mezzi sul posto. Le operazioni di primo soccorso sono proseguite per circa un’ora, concludendosi intorno alle 13:15 con il trasferimento di uno dei feriti presso l’Ospedale di Varese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buguggiate, violento scontro tra furgone e bici: due feriti gravi Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti Canavese: scontro violento, due auto nel fosso senza feriti graviUn violento scontro tra un furgone Isuzu e una SUV ha coinvolto due veicoli fuori dalla carreggiata nella provincia del Canavese, nel pomeriggio di...