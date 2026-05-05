Sarno 28 anni dopo la frana | Ferrante punta sulla prevenzione

A 28 anni dalla devastante frana che colpì Sarno, le autorità stanno puntando su misure di prevenzione. Il Ministero sta pianificando interventi specifici per ridurre il rischio di nuove frane e migliorare la sicurezza del territorio. La memoria di quanto accaduto ha spinto le istituzioni a rivedere le politiche e le normative in materia di tutela ambientale e urbanistica. Le iniziative sono in fase di studio e coinvolgono diversi settori.

? Cosa scoprirai Come può la memoria di Sarno cambiare le l territorio?. Quali interventi concreti sta pianificando il Ministero per evitare nuove frane?. Perché la vulnerabilità del suolo richiede una nuova pianificazione urbanistica?. Chi deve garantire la manutenzione costante dei versanti a rischio?.? In Breve Tragedia del 5 maggio 1998 nell'area dell'Agro nocerino-sarnese.. Ferrante propone manutenzione costante e monitoraggio continuo dei versanti.. Strategie ministeriali mirano a bilanciare sviluppo urbano e tutela ambientale.. Pianificazione territoriale deve mitigare il dissesto idrogeologico nelle aree fragili.. Il 5 maggio 1998 la tragedia della frana a Sarno ha segnato profondamente l’intero territorio dell’Agro nocerino-sarnese, lasciando ferite che ancora oggi colpiscono le famiglie e la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarno, 28 anni dopo la frana: Ferrante punta sulla prevenzione Notizie correlate Sarno, Ferrante: “A 28 anni dalla frana ricordiamo le vittime, la sicurezza del territorio è la priorità”Tempo di lettura: < 1 minuto “A ventotto anni dalla tragedia che il 5 maggio 1998 colpì Sarno e l’intero territorio dell’Agro nocerino-sarnese, il... La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzioneTempo di lettura: 3 minuti“Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sarno, 28 anni dopo la frana: il ricordo che unisce la comunità; Nino D’Angelo: Divento cittadino onorario di Sarno grazie alla mia canzone più impegnata; In Corpo Presente, 50 studenti di IED Firenze con Jacopo Benassi, Sissi e Sabato De Sarno; Coltellate nel Sarno dopo la rissa due minori in comunità. Alluvione di Sarno, il ricordo delle vittime a 28 anni dal disastro137 i morti nel Comune della provincia di Salerno. Altri 24 tra Siano, Bracigliano e Quindici: in totale furono 161 ... rainews.it Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha fatto visita alla storica gastronomia di Piazza Sabotino a Sarno, teatro del brutale omicidio di Gaetano Russo, il commerciante ucciso mentre proteggeva la propria famiglia. La struttura ha riap - facebook.com facebook "Sarno è uno spartiacque": così i colleghi del Dipartimento ricordano la devastante #alluvione del 5 maggio 1998, che travolse con una montagna di fango intere comunità. E che ha segnato un punto di svolta nella gestione del rischio idrogeologico nel nostro x.com