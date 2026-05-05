San Prospero Nuovo presidio di socialità

In viale XXIV Maggio è stato inaugurato ‘La Sosta di Prospero’, un nuovo locale che si propone come punto di incontro per il quartiere. Il bar, situato negli spazi precedentemente occupati dall’ex bar Silvana, ha riaperto dopo l’evento di apertura, che ha visto la partecipazione di numerosi residenti e rappresentanti del territorio. La riapertura mira a creare un nuovo spazio di socializzazione nei dintorni.

Un bar che riapre e, soprattutto, un nuovo punto di riferimento per il quartiere. In viale XXIV Maggio ha aperto i battenti ‘La Sosta di Prospero’, nei locali dell’ex bar Silvana, dopo un’inaugurazione attesa e partecipata. L’obiettivo dichiarato è costruire un luogo che accompagni la vita quotidiana del quartiere, diventando punto di incontro e presidio di socialità. "Questo progetto nasce per coniugare l’attività commerciale con la creazione di qualcosa di sociale nel quartiere di San Prospero: mettere insieme un punto poste, quindi un bar, un tabacchi, un’edicola e tenerli aperti il più possibile – spiega Giovanbattista Zona, uno dei due titolari della nuova attività –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Prospero "Nuovo presidio di socialità" Notizie correlate Il nuovo volto di San Clemente: un percorso tra storia, natura e socialità nel cuore di ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – La passeggiata che congiunge Porta San Clemente a Porta San Lorentino svela da oggi un volto completamente rinnovato,... Il Mercato Coperto rinasce dopo l'incendio: "Luogo storico della comunità e presidio fondamentale di socialità"Nei giorni scorsi a Russi si sono conclusi i lavori di ritinteggiatura esterna del Mercato Coperto in piazza Gramsci, realizzati successivamente agli... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: San Prospero Nuovo presidio di socialità; La Ermatech di San Prospero amplia la sede e continua a crescere; La Sosta di Prospero apre il 4 maggio: il quartiere ritrova il suo bar di comunità; COMUNE DI PARMA * : OLTRE 50 VOLONTARI DELLA COMUNITÀ MUSULMANA AHMADIYYA E ASSOCIAZIONE CASTELLO ARCI UNITI PER PULIRE SAN PROSPERO. San Prospero Nuovo presidio di socialitàRiapre il bar, attività commerciale e punto di incontro. Zona, uno dei titolari: Vogliamo essere un luogo di aggregazione ... lanazione.it Centro Estivo a San Prospero 2026 9° edizione del Centro Estivo organizzato dalla Polisportiva Quarantolese ISCRIZIONI APERTE Per iscrivervi: utilizzate il link, inquadrate il QR code oppure cliccate direttamente sul volantino https://moduli.golee.it/pol-quar - facebook.com facebook Volontari della Comunità Musulmana Ahmadiyya e Castello ARCI uniti per pulire San Prospero x.com