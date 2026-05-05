Sagra di Ottava Presa a Caorle buon cibo e musica live

A Caorle, dal 7 al 10 maggio 2026, si terrà la 18ª Sagra di Ottava Presa. L’evento prevede un programma che include spettacoli, musica dal vivo e stand gastronomici. La manifestazione si svolge nel quartiere di Ottava Presa e richiama residenti e visitatori con diverse iniziative durante i quattro giorni. La sagra rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità locale e gli appassionati di eventi popolari.

Torna a Ottava Presa di Caorle a 18ª Sagra di Ottava Presa, in programma dal 7 al 10 maggio 2026, con un ricco calendario di eventi tra spettacoli, musica live e buon cibo. Durante tutte le serate sarà attivo lo stand gastronomico, domenica anche a pranzo con specialità locali, mentre.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Primo maggio torinese a Torino di Sangro fra divertimento, musica e buon ciboVenerdì 1 maggio torna la terza edizione del Primo maggio torinese, organizzato dall'associazione FantArena, insieme alla Pro Loco Torino di Sangro,...