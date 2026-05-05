Ruda Stage Jam | sport e musica per unire i giovani in festa

A Ruda si svolge lo Stage Jam, un evento che combina sport e musica rivolto ai giovani. Durante la manifestazione vengono organizzati tornei di basket e volley, aperti a chi desidera partecipare. Le attività sono coordinate da un gruppo di organizzatori locali che si occupano della gestione delle competizioni e degli spettacoli musicali. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti e coinvolge numerosi partecipanti provenienti dalla zona.

? Cosa scoprirai Come si partecipa ai tornei di basket e volley a Ruda?. Chi sono i responsabili dell'organizzazione dello Stage Jam?. Cosa include la quota di iscrizione per gli atleti?. Come cambierà l'atmosfera dell'oratorio dopo il DJ set?.? In Breve Iscrizioni entro il 17 maggio con quota di 10 euro per partecipanti.. Contatti per adesioni tramite Giacomo, Sebastiano o profilo Instagram @gpgruda.. Tornei di basket 3 contro 3 e volley 5 contro 5 dalle ore 09:00.. DJ set di Armency Dj previsto dalle ore 19:30 presso l'oratorio Don Valeriano Lepre.. Domenica 24 maggio l’oratorio Don Valeriano Lepre di Ruda ospiterà lo Stage Jam, un evento che punta a riunire i giovani del territorio attraverso lo sport e la musica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruda, Stage Jam: sport e musica per unire i giovani in festa A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate I disagi dei giovani atleti . La voce degli studenti per unire sport e scuolaConciliare l’impegno agonistico con il percorso scolastico è una delle sfide più complesse per i giovani talenti italiani. Musica, sport e street food. Limito fa festaUn fine settimana all’insegna di musica, sport e street food, a Limito torna la Festa di San Giorgio.