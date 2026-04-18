Asus 4G-AX56 | Router Wi-Fi 6 con fallback 4G per zone remote

Un nuovo router Wi-Fi 6 con funzionalità di fallback 4G è stato annunciato, pensato per le aree remote. Il dispositivo supporta connessioni di rete via cavo e wireless, garantendo una copertura stabile anche in zone con scarsa connettività. È dotato di tecnologia 4G integrata che si attiva in caso di problemi con la rete principale. L’articolo include anche un avviso riguardante link di affiliazione.

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