Le recenti difficoltà di Ferrari e Juventus, entrambe sotto la stessa proprietà, hanno portato a interrogarsi su chi abbia il controllo effettivo delle due società. I risultati delle squadre e dell’azienda automobilistica sono stati negativi, facendo sorgere dubbi sulla gestione. La figura di riferimento in entrambi i casi sembra essere John Elkann, che ricopre ruoli di rilievo nelle società coinvolte. La situazione solleva questioni sulla responsabilità e sul ruolo di chi prende le decisioni principali.

Visti i risultati di Ferrari e Juventus, considerata la comune proprietà societaria, ritenuto che in entrambi i casi il cosiddetto progetto risulti fallito, la domanda sorge spontanea: chi comanda alla Ferrari? Chi comanda alla Juventus? Risposta elementare: John Elkann. È questo il problema, perché, a differenza dei suoi illustri parenti, Gianni e Umberto Agnelli che delegarono a personalità definite e autorevoli la gestione dei due asset, l'ingegnere Elkann ha infilato una serie di scelte sbagliate su uomini e dunque dirigenti. I risultati deludenti in pista e sui campi di football, in contemporanea con i successi dei competitor, hanno smascherato la miopia di investimento anche umano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rossa e Signora, le crisi parallele e un colpevole al comando: Elkann

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