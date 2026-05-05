Rosalba Lanza morta l' animalista di Tarquinia | Il suo amore continuerà a vivere in ogni vita che ha toccato

È deceduta a 73 anni Rosalba Lanza, figura conosciuta nel settore del volontariato a Tarquinia. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del canile comunale e ha guidato la sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. La sua attività nel campo della tutela degli animali si è svolta negli anni, lasciando un segno nel territorio. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva e si è impegnato nel volontariato.

Lutto nel mondo del volontariato a Tarquinia: è morta Rosalba Lanza, storica animalista di 73 anni. È stata responsabile del canile cittadino e presidente della sezione locale della Lega nazionale per la difesa del cane. Professoressa di religione per professione, da sempre aveva affiancato.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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