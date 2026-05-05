Roma uomo morto trovato nel Tevere! Ridotto così orrore puro

Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Tevere, vicino alla foce a Fiumicino. La scoperta è stata fatta intorno alle ore 15, quando il corpo è stato recuperato dalle acque del fiume. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di recupero. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

Il fiume Tevere ha restituito nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026, il cadavere di un uomo, riaffiorato improvvisamente nelle acque all’altezza di Fiumicino (provincia di Roma), in prossimità della foce. Il ritrovamento è avvenuto in una zona frequentata, non distante dalla biforcazione del fiume e dalla pista ciclabile che costeggia l’argine, nei pressi del quartiere di Parco Leonardo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’allarme, richiamando sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e i primi accertamenti. Il corpo, emerso nelle prime ore del pomeriggio intorno alle 15, si trovava vicino alla banchina di via Portuense.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, uomo morto trovato nel Tevere! Ridotto così, orrore puro Notizie correlate Orrore puro, bambino muore a 11 anni: “L’ha inalato, attenzione…”. Il corpicino trovato nel lettoUna tragedia silenziosa si è consumata tra le pareti di una casa, lasciando una famiglia devastata dal dolore. Tragedia allo stadio, uomo trovato morto: orroreTragedie improvvise all’interno di luoghi pubblici affollati riportano spesso l’attenzione sulla fragilità degli spazi condivisi e sulla difficoltà... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio; Villa Gordiani: trovato morto nel letto, il cane veglia il corpo per giorni; Dramma nel salernitano, uomo trovato morto nel garage: si indaga; Cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio a Tor Cervara, ricerche tra i profili delle persone scomparse. Roma, uomo morto trovato nel Tevere! Ridotto così, orrore puroIl fiume Tevere ha restituito nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026, il cadavere di un uomo, riaffiorato improvvisamente nelle acque all’altezza di ... thesocialpost.it Recuperato nel Tevere il cadavere di un uomo: il ritrovamento a Fiumicino, verso la foce del fiumeIl Tevere ha restituito il cadavere di un uomo, prontamente recuperato dai vigili del fuoco, all'altezza di Fiumicino, verso la foce ... fanpage.it La faccenda si complica maledettamente ... #Juventus #roma #UCL - facebook.com facebook ANDREA PELLEGRINO È NEL MAIN DRAW A ROMA! Il pugliese supera Landaluce 6-3 2-6 6-2 e per la prima volta in carriera si qualifica nel tabellone principale di un Masters 1000! Ora sono 13 gli italiani in corsa agli Internazionali d'Italia #Tennis x.com