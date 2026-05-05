Roma uomo morto trovato nel Tevere! Ridotto così orrore puro

Da thesocialpost.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel fiume Tevere, vicino alla foce a Fiumicino. La scoperta è stata fatta intorno alle ore 15, quando il corpo è stato recuperato dalle acque del fiume. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di recupero. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

Il fiume Tevere ha restituito nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026, il cadavere di un uomo, riaffiorato improvvisamente nelle acque all’altezza di Fiumicino (provincia di Roma), in prossimità della foce. Il ritrovamento è avvenuto in una zona frequentata, non distante dalla biforcazione del fiume e dalla pista ciclabile che costeggia l’argine, nei pressi del quartiere di Parco Leonardo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’allarme, richiamando sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e i primi accertamenti. Il corpo, emerso nelle prime ore del pomeriggio intorno alle 15, si trovava vicino alla banchina di via Portuense.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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