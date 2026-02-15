Orrore puro bambino muore a 11 anni | L’ha inalato attenzione… Il corpicino trovato nel letto

Un bambino di 11 anni è morto dopo aver inalato un oggetto nel suo letto. La causa dell’incidente rimane ancora da chiarire, ma si sa che il piccolo ha perso la vita in modo improvviso e drammatico. I genitori hanno trovato il suo corpo senza vita questa mattina, quando sono entrati nella stanza. La polizia indaga sulle circostanze, mentre il medico legale sta effettuando l’autopsia.

Una tragedia silenziosa si è consumata tra le pareti di una casa, lasciando una famiglia devastata dal dolore. Un bambino di 11 anni è morto dopo aver inalato un deodorante spray, vittima di una pratica pericolosa conosciuta come chroming. A trovare il corpo senza vita nel letto è stata la madre, che ha immediatamente chiamato i soccorsi nel tentativo disperato di salvarlo. Le autorità intervenute hanno escluso il coinvolgimento di terze persone, parlando di morte accidentale legata all'inalazione dei vapori dello spray. Il caso, riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, ha riacceso l'allarme sui rischi connessi a una tendenza che si diffonde tra i giovanissimi attraverso i social network.