Roma insulti e lancio di uova contro un pasticcere africano | Vattene siamo in Italia

All'alba, un pasticcere di origine africana è stato insultato e colpito con un lancio di uova mentre si dirigeva al lavoro in monopattino. Tre auto si sono fermate, da una delle quali sono stati lanciati gli oggetti, e sono stati urlati insulti come “Vattene, siamo in Italia”. L’uomo ha subito danni materiali e verbalmente, senza che al momento siano stati segnalati altri episodi simili o arresti.

L'aggressione verbale è avvenuta all'alba, S.D. stava andando a lavoro a bordo del suo monopattino ed è stato colpito da un lancio di uova partito da tre autovetture.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Meloni cerca il dialogo sulla guerra: “Da opposizione solo insulti”, Schlein: “Ci siamo ma posi la clava”La premier Meloni rinnova l'appello al dialogo rivolto alle opposizioni ieri in Aula, ma accusa i parlamentari delle forze di minoranza di averle... Iran, lancio di uova su ambasciata a Roma contro impiccagioniDue attiviste dell’associazione ‘Giovani Iraniani residenti in Italia’ hanno lanciato alcune uova sul cancello dell’ambasciata iraniana, a Roma. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Roma, insulti e lancio di uova contro un pasticcere africano: Vattene, siamo in Italia; A Roma gli studenti sospesi per gravi comportamenti svolgeranno attività di volontariato; 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Basta insulti anonimi in rete, verso il lancio dell'iniziativa popolare. Roma, insulti e lancio di uova contro un pasticcere africano: Vattene, siamo in ItaliaL'aggressione verbale è avvenuta all'alba, S.D. stava andando a lavoro a bordo del suo monopattino ed è stato colpito da un lancio di uova partito da ... fanpage.it Venerdì Meloni vede Rubio a Roma "No al disimpegno di Washington" . Leggi l'articolo #ItaliaUSA - facebook.com facebook Padel, teatro, uncinetto. Quanto costa avere un hobby a Roma quartiere per quartiere ift.tt/SubxKiE x.com