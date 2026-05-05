Roma arrestati 7 rapinatori | 900mila euro in orologi rubati

Sette persone sono state arrestate a Roma in conseguenza di una serie di rapine ai danni di gioiellerie nei quartieri Parioli. Le autorità hanno ricostruito come i sospettati abbiano utilizzato stratagemmi per ingannare i commercianti e rubato circa 900 mila euro in orologi di lusso. Le indagini hanno anche identificato la figura che coordinava l’organizzazione criminale, collegata alle operazioni.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i rapinatori a ingannare i commercianti ai Parioli?. Chi guidava la struttura piramidale dietro i colpi alle gioiellerie?. Dove si trovano ora i 70 orologi di lusso rubati?. Come sono stati identificati i membri della banda tramite le telecamere?.? In Breve Bottino composto da 70 orologi di lusso tra il 2023 e il 2025.. 5 arresti in carcere e 2 misure domiciliari per i membri del gruppo.. Rapine pianificate ai danni di gioiellerie e uffici postali nel quartiere Parioli.. Indagini della Squadra mobile su un sessantaduenne romano con precedenti penali.. Sette persone sono state fermate dalla polizia per una serie di colpi ai danni di gioiellerie e uffici postali a Roma, con un bottino che include 70 orologi di lusso dal valore superiore a 900mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, arrestati 7 rapinatori: 900mila euro in orologi rubati Notizie correlate Truffa broker: 85mila euro rubati, due arrestati e la rete smascherataDue persone sono state formalmente denunciate dalla polizia postale di Genova per aver svuotato i conti correnti delle vittime tramite brokeraggi... Intercettati a Collecorvino su un'auto con quasi 2000 euro di alcolici rubati: arrestati dai carabinieriDue cittadini georgiani di 37 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Penne in flagranza di reato con l'accusa di furto... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arte, l'8 maggio alla Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto l'inaugurazione della mostra di Elizabeth Waltenburg; Roma, gli istituti di ricerca in rete: una scommessa sulle nuove cure; Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 25 e domenica 26 aprile. Tutte le informazioni complete; Parco Regionale Castelli Romani, salvati dai guardiaparco una piccola civetta ferita e un tasso investito. Roma, sgominata una banda di rapinatori di gioiellerie: 7 misure cautelariROMA (ITALPRESS) - Sgominata una banda dedita alla commissione di rapine a mano armata ai danni di gioiellerie e uffici postali, nonché alla ricettazion ... italpress.com Panatta ha ricevuto l'invito per Roma: premierà il vincitore a distanza di 50 anni dal suo storico successo - facebook.com facebook #Roma, questo Wesley è da clonare: così ha interrotto una maledizione x.com