Intercettati a Collecorvino su un' auto con quasi 2000 euro di alcolici rubati | arrestati dai carabinieri

Due uomini di nazionalità georgiana, di 33 e 37 anni, sono stati fermati dai carabinieri a Collecorvino mentre si trovavano a bordo di un’auto con circa 2000 euro di alcolici rubati. Gli investigatori hanno intercettato il veicolo e, durante un controllo, hanno trovato la merce sottratta. I due sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso.

Due cittadini georgiani di 37 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Penne in flagranza di reato con l'accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 17 aprile quando i militari hanno ricevuto una segnalazione di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Rubano al Tigotà ma vengono fermate dai carabinieri: in auto avevano 2.500 euro di prodotti rubati