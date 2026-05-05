Ripara attrezzi agricoli e ' getta via' gli scarti illegalmente | svolta per 49enne

Un uomo di 49 anni è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Napoli Nord, che ha deciso che il fatto non sussiste. La vicenda riguardava l’attività di riparazione di attrezzi agricoli e lo smaltimento illecito di scarti. La decisione è arrivata dopo aver valutato le prove e le testimonianze presentate in aula.

Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto dal giudice monocratico Flavia Accardo del tribunale di Napoli Nord nei confronti N.C., 49enne di Trentola Ducenta, imprenditore di una ditta di riparazione di macchinari agricoli, finito sotto processo per smaltimento illecito di rifiuti.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Getta gli scarti di carrozzeria ma viene pizzicato dalle telecamere: multa da brividiLa sosta lungo la strada nei pressi del lago di Caldonazzo fatta per abbandonare dei pezzi di carrozzeria costerà particolarmente cara a un italiano... Ladri entrano in proprietà di campagna, portano via attrezzi agricoli e gallineGrande amarezza per la proprietaria, che ha lanciato un appello sui social affinché i responsabili possano tornare sui loro passi: sconcerto da parte...