Rintracciato a Veronetta su di lui pendeva un ordine di carcerazione e viene portato a Montorio

Nella mattinata di lunedì, gli agenti della polizia di Verona hanno individuato e arrestato un uomo di 26 anni, di origine straniera, a Veronetta. Sul suo conto esisteva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale locale. Dopo l’arresto, il 26enne è stato trasferito nel carcere di Montorio.

Nella mattinata di lunedì, la polizia di Stato di Verona ha tratto in arresto un 26enne di origine straniera, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale scaligero.Erano circa le 10.30, quando gli agenti della squadra volanti, nel corso di un normale controllo d'iniziativa in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fermato in centro, su di lui pendeva un ordine di carcerazione e viene portato a MontorioSulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 aprile dal tribunale di Milano e la polizia di Stato di Verona, nel pomeriggio di... E' già ai domiciliari e gli viene notificato nuove ordine di carcerazione per droga e rapinaIl 22enne dovrà espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.