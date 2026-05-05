Rimpasto Abruzzo tre assessorati in più | ora qualcuno noi dovrà dovremo pagare il conto
In Abruzzo, il rimpasto di giunta prevede l'aggiunta di tre assessorati, portando il numero complessivo a nuovi incarichi. La decisione avviene mantenendo invariato il spesa pubblica, con tagli previsti a indennità, gruppi consiliari e personale politico regionale. La trattativa tra le parti è ancora in corso, mentre si cerca di conciliare le nuove assegnazioni con i limiti di bilancio.
L'Aquila - L’allargamento della squadra di Marsilio deve rispettare l’invarianza di bilancio: sul tavolo tagli a indennità, gruppi consiliari e personale politico regionale, con trattativa ancora aperta. Il possibile allargamento della giunta regionale abruzzese torna al centro del confronto politico a Palazzo Silone. L’ipotesi su cui lavora la maggioranza guidata da Marco Marsilio prevede il passaggio dagli attuali sei assessori a una squadra più ampia, fino a nove componenti. Un’operazione politicamente rilevante, ma vincolata a un principio preciso: l’invarianza di bilancio. In altre parole, l’aumento degli incarichi non dovrà comportare una crescita della spesa complessiva.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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