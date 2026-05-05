A Borgorose, un istituto scolastico rischia di chiudere a causa della mancanza di studenti iscritti, che potrebbe portare alla cancellazione della classe e alla conseguente perdita dell’indirizzo tecnico industriale. La legge di bilancio non prevede misure specifiche per tutelare le scuole nei piccoli centri, lasciando aperta la possibilità di chiusura in assenza di iscrizioni sufficienti. La situazione mette in discussione il futuro dell’istituto e dei servizi educativi nella zona.

? Cosa scoprirai Come può la mancanza di una classe cancellare l'ITE di Borgorose?. Perché la legge di bilancio non protegge gli studenti dei piccoli borghi?. Chi deve intervenire per evitare lo spopolamento causato dalla decisione scolastica?. Quali sono le conseguenze reali per le famiglie se la scuola chiude?.? In Breve USP Rieti conferma 1.890 posti comuni e 683 posti per il secondo grado.. SNALS-Confsal segnala rischio chiusura scuola Borgorose entro i prossimi due anni.. Luciano Isceri invoca applicazione commi 344 e 345 della legge di bilancio 2022.. Lieve calo posti potenziamento da 155 a 150 unità secondo dati del 28 aprile.. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti ha definito il 28 aprile gli organici per l’anno scolastico 20262027, confermando 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, organici 2026/2027: allarme per l’Istituto di Borgorose

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