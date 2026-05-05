A Rieti il Giugno Antoniano 2026 si prepara ad accogliere numerosi eventi, tra cui una tradizionale processione dei Ceri e concerti di rilievo in Piazza Mazzini. La processione quest’anno coinvolgerà alcuni percorsi inediti rispetto alle edizioni passate, mentre sul palco principale sono annunciati artisti di diverso genere, pronti a esibirsi di fronte al pubblico presente. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle modalità consuete, con alcune variazioni nel percorso e nella programmazione musicale.

? Cosa scoprirai Quali nuovi percorsi toccherà la Processione dei Ceri quest'anno?. Chi salirà sul palco di Piazza Mazzini per i grandi concerti?. Dove si potrà partecipare alla Notte del Giglio tra musica e apericena?. Come influenzeranno i nuovi lavori Pnrr il passaggio del Santo?.? In Breve Benedizione bambini 23 giugno in Piazza Mazzini con il Vescovo Vito Piccinonna. Concerti di Irene Grandi il 25 giugno e Clara il 27 giugno. Notte del Giglio il 26 giugno tra via Cintia e centro città. Percorso processione includerà via Cintia e via Varrone post lavori Pnrr. Il programma ufficiale del Giugno Antoniano 2026 è stato presentato nella Sala degli Stemmi del Palazzo Papale, delineando un calendario che intreccia fede e cultura per la comunità di Rieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti, il Giugno Antoniano 2026: tra Processione e grandi concerti

Notizie correlate

Rieti, il Giugno Antoniano 2026: fede e tradizione si preparano? Cosa sapere Rettoria di San Rufo e Pia Unione presentano il Giugno Antoniano il 5 maggio.

Giugno Antoniano 2026: Ceri e benedizioni animano RietiIl calendario del Giugno Antoniano Reatino si prepara a riattivarsi con una serie di eventi fissati per giugno 2026, centrati sulla devozione al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Giugno Antoniano 2026, presentazione ufficiale il 5 maggio al Palazzo Papale; Giugno Antoniano, Clara in concerto il 27 giugno a piazza Mazzini; Clara al Giugno Antoniano: spettacolo il 27 giugno; Primo Maggio, Pelecca (Cisl): auspichiamo un rinascimento reatino costruito insieme all’insegna dello sviluppo e del lavoro di qualità.

La famiglia Filippi tra i portatori della macchina di Sant'Antonio: «Il primo saio nero a 3 anni e la tradizione prosegue»RIETI - «Mio padre abitava con la famiglia a vicolo Barilotto, di fronte a piazza San Francesco. Il Giugno Antoniano allora era un evento memorabile, che coinvolgeva in maniera totalizzante grandi e ... ilmessaggero.it

Rieti piange la morte di Giovanni Flammini, benemerito capomacchina della Processione dei CeriRIETI - Rieti piange la morte di Giovanni Flammini, benemerito capomacchina della Processione dei Ceri. Le esequie si terranno domani 30 marzo alle 10 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Villa ... ilmessaggero.it

+++ RIETI, PRESENTATO OGGI IL GIUGNO REATINO +++ Presentato questa mattina in episcopio il Giugno Antoniano Reatino, alla presenza della stampa e delle autorità cittadine. Al tavolo, accanto al vescovo Vito, il priore e il cappellano della Pia Unione S - facebook.com facebook

Giugno Antoniano 2026: fede, tradizione e spettacolo nel cuore di Rieti | IL PROGRAMMA x.com