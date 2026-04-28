Rieti il Giugno Antoniano 2026 | fede e tradizione si preparano

A Rieti, la comunità si appresta ad accogliere il Giugno Antoniano 2026, evento che combina tradizione e fede. La Rettoria di San Rufo e la Pia Unione hanno annunciato la presentazione ufficiale prevista per il 5 maggio. Il calendario delle manifestazioni prevede l'inizio delle celebrazioni il 12 giugno con la processione dei Ceri, mentre il termine è fissato per il 28 dello stesso mese.

? Cosa sapere Rettoria di San Rufo e Pia Unione presentano il Giugno Antoniano il 5 maggio.. Il calendario prevede l'inizio il 12 giugno con la processione dei Ceri il 28.. Il 5 maggio alle ore 11:30, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo Papale di Rieti, la Rettoria della Chiesa di San Rufo e la Pia Unione Sant’Antonio di Padova presenteranno ufficialmente l’edizione 2026 del Giugno Antoniano. L’incontro istituzionale vedrà la partecipazione del Vescovo di Rieti insieme ai rappresentanti delle autorità locali, segnando il primo passo formale verso una celebrazione che ha il potere di trasformare il volto della provincia. Il calendario ufficiale della manifestazione prenderà il via il 12 giugno, inaugurando un mese intero di momenti dedicati alla spiritualità e alle tradizioni popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, il Giugno Antoniano 2026: fede e tradizione si preparano Notizie correlate Giugno Antoniano 2026: Ceri e benedizioni animano RietiIl calendario del Giugno Antoniano Reatino si prepara a riattivarsi con una serie di eventi fissati per giugno 2026, centrati sulla devozione al... Via Crucis 2026 a Lugnano in Teverina: un percorso di fede, tradizione e comunitàLugnano in Teverina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi della tradizione religiosa: la Via Crucis, in programma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Irene Grandi in concerto a Rieti per il Giugno Antoniano 2026; Irene Grandi accende il Giugno Antoniano; Irene Grandi accende il Giugno Antoniano 2026: grande attesa per il concerto del 25 giugno; L'Oroscopo di Antonio Capitani, dal 22 al 28 aprile. La famiglia Filippi tra i portatori della macchina di Sant'Antonio: «Il primo saio nero a 3 anni e la tradizione prosegue»RIETI - «Mio padre abitava con la famiglia a vicolo Barilotto, di fronte a piazza San Francesco. Il Giugno Antoniano allora era un evento memorabile, che coinvolgeva in maniera totalizzante grandi e ... ilmessaggero.it Rieti piange la morte di Giovanni Flammini, benemerito capomacchina della Processione dei CeriRIETI - Rieti piange la morte di Giovanni Flammini, benemerito capomacchina della Processione dei Ceri. Le esequie si terranno domani 30 marzo alle 10 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Villa ... ilmessaggero.it Giugno Antoniano 2026, presentazione ufficiale il 5 maggio al Palazzo Papale x.com +++ Giugno Antoniano Reatino 2026, Irene Grandi si esibirà in concerto il 25 giugno a Piazza Mazzini +++ - facebook.com facebook