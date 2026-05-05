Dopo un furto di arredi nel Parco degli artisti, la direzione ha diffuso un messaggio ai ladri, affermando di averli ripresi dalle telecamere e chiedendo loro di restituire tutto, altrimenti sarebbero stati denunciati. In seguito, alcuni dei beni sottratti sono stati restituiti. La situazione ha generato una reazione immediata, con i responsabili che hanno scelto di restituire la refurtiva.

Ladri avvisati, mezzi salvati. Dopo il furto subito di alcuni arredi, la direzione del Parco degli artisti aveva avvertito i colpevoli: "Vi abbiamo filmato: restituiteci tutto o vi denunciamo". Il colpo era stato scoperto domenica mattina: sparito un tavolo e due panche, donati ai gestori da un amico. Ma circolo che gestisce il Parco degli artisti è dotato di telecamere. I ladri in questione, due per l’esattezza, sono stati ripresi. E nei filmati si vedeva davvero tutto: le loro facce e anche il veicolo utilizzato per caricare panche e tavolo e svignarsela. Questo è l’inizio della storia, a cui fa seguito – domenica pomeriggio – un post su...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ridateci tutto o vi denunciamo". E i ladri restituiscono la refurtiva

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Si parla di: Ridateci tutto o vi denunciamo. E i ladri restituiscono la refurtiva; Ridateci una leva e noi vi solleveremo l’Italia.

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