Ricerca così le molecole d’acqua guidano la trascrizione del DNA

Una recente ricerca ha evidenziato come le molecole d’acqua siano coinvolte in modo diretto nel processo di trascrizione del DNA. Queste molecole partecipano alle reazioni chimiche che consentono di leggere il materiale genetico e di produrre l’RNA. Lo studio mette in luce un ruolo attivo dell’acqua, andando oltre la sua funzione di semplice solvente nelle reazioni biologiche.

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