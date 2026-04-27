Il rover Curiosity ha individuato nel cratere Gale di Marte 21 molecole organiche, considerate i componenti fondamentali per la formazione del DNA. Questa scoperta riguarda specificamente i precursori di queste molecole, elementi chiave nello studio della possibile presenza di condizioni favorevoli alla vita passata sul pianeta. La rilevazione si aggiunge a un quadro di analisi più ampio, che coinvolge anche la recente missione ESA dedicata alla ricerca di segnali di vita.

? Cosa sapere Il rover Curiosity ha rilevato 21 molecole organiche nel cratere Gale su Marte.. La scoperta di precursori del DNA apre nuove prospettive per la missione ESA Rosalind Franklin.. Il rover Curiosity della NASA ha individuato 21 molecole organiche in un campione di roccia prelevato nel cratere Gale, confermando la presenza di composti carboniosi fondamentali per la vita sul pianeta rosso. L’analisi è stata condotta su un frammento denominato Mary Anning 3, battezzato così in onore della paleontologa britannica del XIX secolo che fece scoperte fossili cruciali. Il reperto era stato raccolto nell’ottobre del 2020, quando il dispositivo robotico perforò una formazione rocciosa nella regione del Mount Sharp.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marte, Curiosity trova 21 molecole: i mattoni del DNA sono lì

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