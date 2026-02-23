Masterclass Cantare amantis est | secondo viaggio nella coralità diretto da Riccardo Muti

Riccardo Muti guida il secondo viaggio nella coralità, promosso nell’ambito del progetto

Torna a Ravenna Cantare amantis est (“cantare è proprio di chi ama”), il progetto corale curato da Anna Leonardi nell’ambito del cartellone di Ravenna Festival 2026. L’iniziativa lancia una call rivolta a cori e coristi di tutta Italia per partecipare a una masterclass dedicata al canto, accanto al Maestro Riccardo Muti, nel segno di Verdi, Bellini, Mozart e Boito. Un invito aperto a cori e coristi di ogni età e livello - professionisti, amatori e voci bianche - per due giorni di lezioni, prove e approfondimenti. In questa edizione dedicata a San Francesco, nell’ottavo centenario della sua morte, il tema di Cantare amantis est sarà quello della preghiera comune, intesa nel senso di una spiritualità che non conosce distinzioni di religione o di cultura: per lanciare al mondo, oggi più che mai, un messaggio di pace attraverso il linguaggio universale della musica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Cantare amantis est: torna a Ravenna la due giorni dedicata alla coralità e diretta dal Maestro Muti. Via alle iscrizioniOltre tremila voci unite sotto un’unica volta, provenienti da tutta Italia, animate dalla stessa passione. Da quell’entusiasmo inaspettato nasce la ... ravennanotizie.it

Un unico grande coro, sotto la guida del maestro Muti: una nuova chiamata aperta a tutti«Visto il successo straordinario, inatteso in questa misura, penso che forse nei prossimi anni valga la pena continuare»: con queste parole Riccardo Muti si congedava lo scorso anno dagli oltre tremil ... ravennaedintorni.it

