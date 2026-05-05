Restyling Maradona Cosenza | progetto entro il 15 giugno Pista? Impossibile mantenerla

Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona sarà completato entro il 15 giugno, secondo quanto dichiarato dall’assessore alle Infrastrutture del Comune. Durante un’intervista, l’esponente ha precisato che i lavori di ammodernamento continueranno indipendentemente dalla possibilità che l’impianto possa ospitare una competizione europea. L’assessore ha inoltre aggiunto che la possibilità di mantenere la pista di atletica attualmente presente risulta impossibile.

Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona sarà pronto entro il 15 giugno. Lo ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture del Comune, Edoardo Cosenza, intervenuto a Stile Tv, chiarendo che l’ammodernamento andrà avanti a prescindere dalla possibilità che l'impianto ospiti Euro.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Ass Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”Alla web tv del Comune: "Il Calcio Napoli ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel...

L’assessore Cosenza sul restyling stadio Maradona: “Faremo i lavori anche senza gli Europei. Via la pista d’atletica”Alla web tv del Comune: "Il Calcio Napoli ha sempre ricevuto tutti i nostri progetti, per adesso il modello è quello presentato dal Calcio Napoli nel...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il Napoli è primo in Serie A per un dato negativo in particolare; Come sta Vergara? Il suo rientro è ancora in sospeso a due mesi dall'infortunio; Calciomercato Napoli, rivelazione di Schira su Federico Gatti; Criscitiello applaude Conte: La Champions è un grande traguardo, ha fatto il suo dovere.

Restyling stadio Maradona, l'ass. Cosenza: Entro il 15 giugno progetto pronto! Via la pista d'atletica, si inizia dal terzo anello e dai parcheggiUltime notizie Napoli - A Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra di Raffaele Auriemma è intervenuto Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile d ... msn.com

Ass. Cosenza annuncia: A fine campionato lavori al terzo anello del MaradonaL'assessore del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato lavori al terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. areanapoli.it

Restyling Maradona, ass. Cosenza: "Entro il 15 giugno progetto pronto! Pista Impossibile tenerla" x.com

#Napoli, restyling Stadio #Maradona: a luglio si parte con i avori per il terzo anello - facebook.com facebook