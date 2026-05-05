Tra quattro giorni si disputerà la partita tra Reggiana e Sampdoria, un confronto che potrebbe rappresentare uno degli ultimi incontri stagionali per le due squadre. La sfida si presenta come un impegno importante per la squadra di casa, che cerca di ottenere punti fondamentali in una fase cruciale del campionato. La sfida è attesa con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, consapevoli della posta in palio.

Tra quattro giorni ci sarà Reggiana-Sampdoria: anche se con buona probabilità saranno gli ultimi giorni di avvicinamento ad una partita di Serie B almeno per quanto riguarda il breve termine, non bisognerà lasciare nulla di intentato e la squadra lavorerà per battere i blucerchiati e sperare in quello che ormai è un tormentone, ovvero la quadrupla combinazione che permetterebbe ai granata di accedere in modo clamoroso ai playout (vittoria con la Sampdoria, vittoria dello Spezia col Pescara, vittoria del Catanzaro col Bari e almeno una tra Entella, Empoli e Sudtirol che non vinca). Anche perché sarebbe clamoroso se tutti i risultati si verificassero, tranne la vittoria della Reggiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, tre punti per la ’mission impossible’

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