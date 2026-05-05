Oggi, martedì 5 maggio, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, presentando le prime pagine con le notizie più importanti del giorno. La rassegna stampa raccoglie articoli, interviste e aggiornamenti sulle vicende recenti della squadra, offrendo uno sguardo completo sulle tematiche che coinvolgono il club e il mondo del calcio. Le pagine dei quotidiani riflettono le principali novità e i temi più discussi nel panorama sportivo italiano.

Senesi alla Juventus? Game over, ecco dove giocherà il difensore argentino il prossimo anno Miretti è da Juventus? Più di 100 presenze in bianconero ma non le dimostra Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, termina senza vittorie l’avventura nella Puskas Suzuki Kupa: bianconeri sconfitti nell’ultima partita Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 5 maggio

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