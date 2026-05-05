Rapina in farmacia a Bologna svolta nelle indagini | un arresto

Nella mattinata di oggi, la polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, originario di Palermo e residente a Bologna, in relazione a una rapina a mano armata compiuta lo scorso 13 marzo in una farmacia di via della Battaglia. L'indagine, avviata subito dopo l'episodio, ha portato alla cattura del sospetto, che ora si trova in stato di fermo. La vicenda ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Bologna, 5 maggio 2026 — La polizia di Stato ha arrestato un uomo siciliano di 51 anni, originario di Palermo e residente da tempo a Bologna, ritenuto il presunto autore di una rapina a mano armata avvenuta lo scorso 13 marzo ai danni di una farmacia in via della Battaglia. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile in seguito a una misura cautelare in carcere disposta dall’Autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le indagini sono partite immediatamente dopo il colpo. https:www.ilrestodelcarlino.itvideorapina-in-farmacia-in-via-della-battaglia-a-bologna-il-video-dmqwa4uh Già il giorno successivo, il 14 marzo, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato, ritenuto fin da subito tra i principali indiziati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina in farmacia a Bologna, svolta nelle indagini: un arresto Notizie correlate Italiano accoltellato a Ibiza, svolta nelle indagini: “C’è un arresto”Il tragico episodio di sangue che ha scosso la comunità italiana a Ibiza trova oggi un primo, fondamentale punto di svolta nelle indagini condotte... Leggi anche: Cassino, arresto per l’attentato di via Po: la svolta nelle indagini e il metodo della Procura Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Due rapine in farmacia in 24 ore: caccia al bandito armato di forbici; Foligno, a volto coperto e armato di forbici rapina farmacia in pieno giorno -; Rapina in farmacia, in Umbria Ordine dei farmacisti condanna l’aggressione e chiede più tutele; Ancora una rapina in farmacia a Foligno: l’ultima alla Paciana. Sempre lo stesso bandito ?. Rapina in farmacia a Bologna, svolta nelle indagini: un arrestoBologna, 5 maggio 2026 — La polizia di Stato ha arrestato un uomo siciliano di 51 anni, originario di Palermo e residente da tempo a Bologna, ritenuto il presunto autore di una rapina a mano armata ... ilrestodelcarlino.it Rapina in farmacia in via della Battaglia a Bologna, il videoCi sono domande universali, antiche quanto l’uomo (Da dove vengo? Dove sto andando? Qual è il senso della vita?) che assillano ... ilrestodelcarlino.it Gela, le immagini della rapina a un commerciante di gioielli VIDEO Vittima ferita durante assalto, refurtiva ancora non ritrovata. Fermati due cugini @TgrRai x.com Roma, banda organizzata dietro maxi rapine. Colpo da 900 mila euro e 7 misure cautelari. #roma #cronaca #polizia #rapina https://vm.tiktok.com/ZNRpa1tbx/ - facebook.com facebook