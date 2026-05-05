Il sindaco ha presentato il suo programma elettorale durante un incontro alla Borsa Merci, coinvolgendo circa 150 candidati e alcuni cittadini. Fuori dal palazzo, si è incontrato con la gente per discutere delle priorità di città e ha annunciato che i cittadini stessi saranno coinvolti in controlli e verifiche durante il mandato. La campagna elettorale si concentra su un approccio partecipativo e sulla condivisione delle scelte.

Fuori dal Palazzo, sindaco tra la gente, programma condiviso e "verifica" durante il mandato. I "controllori" sono i cittadini che Marco Donati chiama a consulto sui punti cardine del piano per Arezzo presentato ieri alla Borsa Merci. In questa direzione va anche il potenziamento di quelle che un tempo erano le circoscrizioni, per ridare ruolo e voce alle periferie e coinvolgere le persone tutto l’anno, non solo quando si vota. Al tempo stesso, pressing su progetti attrattivi per i giovani, per valorizzare le risorse in loco, senza che prendano la strada dell’estero o di altre città d’Italia per trovare un lavoro. Exploit in grande stile con la platea al gran completo, non solo candidati ma tutto il popolo dei sostenitori della Coalizione Civica che sostiene la corsa di a sostegno di Marco Donati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Questa è la città che vogliamo". Donati lancia la rincorsa al voto. Con lui Poponcini e 150 candidati

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