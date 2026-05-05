Quasi 25 milioni alla Roma | gli accordi sono già scritti

Il club di calcio ha già definito gli accordi per il riscatto di alcuni giocatori in prestito, permettendogli di ottenere circa 25 milioni di euro. Questi soldi derivano dai contratti di riscatto già stabiliti con i calciatori che hanno trascorso la stagione in prestito. La società si prepara così a consolidare la rosa e a pianificare le prossime mosse di mercato.

Il club giallorosso può incamerare un discreto tesoretto dai riscatti dei calciatori in prestito Reduce dalla splendida vittoria contro la Fiorentina che l’ha portata ad un solo punto di distanza dalla Juventus e tre dal Milan, la Roma vuole tenere in vita il più possibile la fiammella Champions League. Vincerle tutte e sperare in un ulteriore passo falso delle avversarie: è questa l’unica via da percorrere per raggiungere un obiettivo che darebbe nuova linfa anche al calciomercato giallorosso. – calciomercato.it Anche la prossima sessione, come è noto, sarà condizionata dalla spada di Damocle del fair play finanziario e muoversi all’interno del perimetro tracciato dall’ UEFA vuol dire mettere a segno plusvalenze importanti entro il 30 giugno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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