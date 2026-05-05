Quartucciu svaligiato il salone Rapunzel | danni ingenti per 100 euro

A Quartucciu, il salone Rapunzel è stato oggetto di un tentativo di furto che ha causato danni per circa 100 euro. I ladri sono riusciti a forzare la serranda metallica, provocando danni significativi alla struttura. Nonostante il valore degli oggetti sottratti fosse modesto, i danni materiali sono stati considerevoli. La scena del danno e le modalità di accesso sono state documentate dalle forze dell'ordine.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a piegare la serranda metallica?. Perché i malviventi hanno causato danni così ingenti per soli 100 euro?. Chi sono i responsabili del secondo furto in via Don Minzoni?. Come farà la titolare a riparare i danni strutturali subiti?.? In Breve Danni strutturali ingenti superano il valore dei 100 euro sottratti in cassa.. Via Don Minzoni registra un altro furto simile avvenuto pochi mesi fa.. Le immagini della videosorveglianza di via Don Minzoni aiuteranno le indagini.. Clienti e colleghi hanno inviato decine di messaggi di solidarietà alla titolare.. Simona Angioni ha scoperto i danni al salone Rapunzel in via Don Minzoni a Quartucciu dopo che i ladri hanno sfondato la serranda durante la notte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quartucciu, svaligiato il salone Rapunzel: danni ingenti per 100 euro Notizie correlate Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingentiNella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione. "Dossi troppo alti, danni ingenti". Zanardi: "C’è il limite dei 30 all’ora"Il dosso, ma in realtà sono tre, installati in via Comuni a Pontemaodino sta scatenando tante proteste fra gli abitanti della frazione di Codigoro,...